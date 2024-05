Osimhen, Kvaratskhelia e Leao «nel mirino del Paris Saint-Germain»: la voce che arriva dalla Spagna

Il campionato è finito, le competizioni per club della Uefa sono agli sgoccioli e gli Europei sono alle porte. L'estate sta arrivando e con esso non arrivano tutti i cambiamenti della stagione sportiva, ma uno dei momenti più attesi dai tifosi: il calciomercato. Le squadre si muovono per rinforzare le proprie rose e lo stesso sta facendo il Paris Saint-Germain che, come riporta Marca, ha messo nel mirino Osimhen, Kvaratskhelia e Leao.

I due calciatori si sono fatti notare nelle ultime due stagioni e hanno attirato l'attenzione del club francese. Dopo l'addio di Mbappé, i transalpini vogliono migliorare il reparto offensivo con dei profili di livello. L'attaccante nigeriano è di sicuro un colpo di spessore, con un totale di 65 reti segnate in quattro stagioni in Serie A. Il Georgiano, invece, ha segnato 23 gol e fornito 21 assist in due annate nel nostro campionato. Infine, anche Rafael Leao è finito sul taccuino di Luis Enrique che vorrebbe migliorare anche altre zone del campo.

Questi tre calciatori sono i più importanti delle rispettive rose e difficilmente verranno lasciati partire con facilità. La giusta offerta, però, potrebbe far cambiare tutto.