Roma, Kalinic: «Contano più i 3 punti dei miei 2 gol»

«Sono contento, certo. Ma per i tre punti, molto importanti. E più dei mei due gol». Nicola Kalinic ha interrotto il suo lungo digiuno con la doppietta alla Sardegna Arena: «Abbiamo fatto tutti una buona partita, avevamo grande voglia di vincere. E' sempre difficile giocare a Cagliari, dobbiamo continuare così e vincere la prossima. Abbiamo dato tutti il cento per cento. Io lavoro sempre per la squadra, giochiamo sempre in 11 non c'è un singolo. Abbiamo creato molte occasioni e per questo ho fatto due gol». L'ultima da titolare a Torino, lo scorso 22 gennaio, contro la Juve in Coppa Italia: «Non ho giocato molto nemmeno all'Atletico, in un anno e mezzo ho giocato solo 6/7 partite e solo 3 o 4 per 90'. Ora vediamo come giocheremo, decide il mister. Io sono sempre pronto per fare il meglio per la Roma. Mi sento bene, mi alleno bene tutti i giorni. Il mister l'ha preparata bene, mi piace sempre attaccare la profondità. Abbiamo fatto tutti una grande gara, ora guardiamo avanti. Ho giocato come sempre, provo a dare tutto per la squadra. Abbiamo fatto una buona partita». Il rapporto con Dzeko: «Parliamo ogni giorno. Non è facile fare sempre gol. Segnare è importante per me ma anche per la squadra». La corsa Champions rimane aperta: «Giochiamo partita per partita. Pensiamo alla Sampdoria, non guardiamo tanto avanti». Nemmeno al suo futuro: «Vediamo, ma dovete parlare col club non con me. Io qui sono felice, penso solo a giocare e alla squadra».