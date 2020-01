Juventus-Roma, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarto di finale di lusso in programma a Torino questa sera, dove si affrontano Juventus e Roma. I bianconeri negli ottavi di finale hanno superato l'Udinese col punteggio di 4-0, e chiedono strada per rimpinguare il bottino di 13 Coppe Italia conquistate nella propria storia. Roma nei quarti grazie alla vittoria corsara di Parma, 0-2 il finale; manca invece dal 2008 la vittoria in questo trofeo perla società capitolina, che se ne è aggiudicate 9 in totale da quando esiste la competizione.(4-3-3) Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca