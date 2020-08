© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus e Lione sono pronte da più di cinque mesi, al netto della sosta forzata in Francia e un finale di campionato in calando per i Campioni d’Italia. Nessuna delle due può permettersi di uscire agli ottavi di Champions: i francesi per riscattare una stagione anonima (settimi in Ligue 1 e zero titoli), la Juve per cancellare le critiche e blindare la panchina di Sarri. «La Juve è strafavorita e costruita per vincere la Champions - mette le mani avanti Rudi Garcia - abbiamo il 50% di passare il turno, ma l’1-0 dell’andata è un vantaggio».Sarri invece è alle prese con dubbi e recuperi, in attacco Ronaldo è l’uomo delle sentenze in Champions, accanto a lui ruota quasi tutto intorno a Dybala, ormai sulla via del recupero, e in leggero vantaggio su Higuain. A destra la testa dice Bernardeschi ma il cuore potrebbe suggerire a Sarri Cuadrado, per una Juve più spavalda. Pjanic non mancherà l’appuntamento contro il suo passato, così come Bentancur e Rabiot a centrocampo. In difesa l’altro dubbio a destra: Danilo o Cuadrado, con Bonucci e de Ligt in mezzo (Chiellini dovrebbe andare in panchina) e Alex Sandro a sinistra, la Uefa ha scelto il tedesco Felix Zwayer per arbitrare la sfida dello Stadium, ieri mattina alla Continassa i bianconeri sono stati sottoposti ai tamponi per conto UEFA, secondo il protocollo.