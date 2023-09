Juventus, si ferma Alex Sandro: lesione muscolare, ecco quando tornerà in campo

Il problema accusato in allenamento da Alex Sandro si è rivelato più grave del previsto. Il difensore brasiliano, infatti, rischia di rimanere ai box per il prossimo mese a mezzo a causa di un guaio muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro Sassuolo, Lecce, Atalanta, Toro, Milan, Verona, ma potrebbe consentirgli di mettere nel mirino le gare contro Fiorentina (5 novembre) o Cagliari dell’11 novembre prossimo.

«In seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il JMedical - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus - che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero».

Le condizioni di Alex Sandro ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) September 21, 2023

Le alternative in difesa non mancano, Gatti ha scaldato i motori contro la Lazio e si candida a sostituire Alex Sandro fino al suo ritorno, a partire dalla sfida contro il Sassuolo sabato.