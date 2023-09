Juventus in vendita? Exor smentisce: «Ipotesi cessione destituita di ogni fondamento»

«Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento». Da Exor - holding della famiglia Agnelli - arrivano secche smentite sulla possibilità di una Juventus in vendita, ipotesi rilanciata da Il Giornale.

La situazione in casa Juve

Secondo il quotidiano, dopo oltre un secolo di proprietà, John Elkann sarebbe pronto a farsi da parte in seguito alle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club e il conseguente impatto sui bilanci: perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni e un valore in Borsa di 800 milioni che pesano in modo insostenibile per Exor.

La situazione della Juventus, reduce dalla doppia ricapitalizzazione da 700 milioni a cavallo tra il 2019 e il 2021, si è ulteriormente aggravata in questa stagione, vista la decisione dell’Uefa di escluderla dalle coppe europee.