Juventus, Cassano: «Allegri dice bugie gigantesche. Ha fallito tutti gli obiettivi»

Intervento pesante, quasi da difensore, per buttare giù la tesi (e la stagione) di Massimiliano Allegri. Cassano non si nasconde dietro al pc ma davanti, alla webcam di BoboTv, va giù pesante sul tecnico della Juventus: «Allegri dice bugie gigantesche. e ha paura di essere mandato via perché ha fallito tutti gli obiettivi. In Champions League è andato fuori contro la nona squadra del campionato spagnolo. Dopo una figura del genere, barbina, io sarei andato da Andrea Agnelli a rescindere il contratto e gli avrei detto: 'L'anno prossimo vado ad allenare un'altra squadra' visto che ha detto che lo cercava il Real Madrid».

Ospite di Christian Vieri, insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano si sofferma sul momento della Juventus dopo la sconfitta all'Allianz contro l'Inter. «Perché dite che bisogna ripartire da Allegri? Non ci sono motivazioni, lui non ha idee. Per lui conta solo ricevere complimenti e vincere. Per quale motivo dopo un disastro come quello di quest'anno, guadagnando 10 milioni a stagione, continui a dire questo?»

Cassano conclude: «Un allenatore che nella sua carriera non ha avuto idee ma solo fortuna come quella di allenare Milan e Juve squadre che vanno avanti da sole».