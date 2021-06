Italia-Galles, passeggiata azzurra a Villa Borghese. Si scalda Verratti

La vigilia in distensione. Le ore, poche, che dividono l’Italia dalla sfida contro il Galles vengono trascorse in Hotel, al Parco dei Principi. Risveglio, poi una passeggiata del gruppo azzurro nel parco di Villa Borghese. Una specie di pellegrinaggio dei giocatori in mezzo alla gente, curiosa di incontrare questi piccoli erori che contro il Galles si giocheranno il primo posto del girone. Sorrisi dentro le mascherine, a capo del gruppo gli ex gemelli del gol, Vialli e Mancini, subito dietro tutti gli altri, nessuno escluso. Si notano gli abbracci tra Verratti e Insigne, che seguono passo passo il ct. Proprio Verratti ha di che sorridere, visto che toccherà a lui dopo settimane di dubbi e paure di dover lasciare il ritiro, per un infortunio subito nelle ultime giornate del campionato francese.

La sua ultima da titolare con la maglia della Nazionale risale a tre mesi fa, era il 28 marzo, la sera della vittoria in casa della Bulgaria, qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar. Marco prenderà il posto dell’eroe delle ultime partite con Turchia e Svizzera, Locatelli. Al suo fianco, dalle ultime prove, ci dovrebbero essere Jorginho e Pessina (o Barella). Pronti i cambi in corsa, vedi Cristante e lo stesso Barella. In attacco pare arrivato il turno del Gallo Belotti, che sarà affiancato da Bernardeschi e Chiesa. A riposo sicuramente Berardi, qualche dubbio in più sulla presenza di Insigne. Meno incertezze in difesa, che dovrebbe essere composta da Toloi, Bonucci (o Acerbi, che per Mancini, è il suo vice), Bastoni ed Emerson Palmieri. La squadra, dopo la sfida contro il Galles, godrà di qualche ora di libertà. Appuntamento domani nel tardo pomeriggio per il ritorno a Coverciano.