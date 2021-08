Inter: Eriksen torna a Milano e sta bene, seguirà la riabilitazione in Danimarca

Mercoledì 4 Agosto 2021, 15:53

Buone notizie per i tifosi nerazzurri: Christian Eriksen, centrocampista danese di ventinove anni che ha avuto un malore in campo durante la prima partita della sua Nazionale a Euro 2020, oggi è stato ad Appiano Gentile dove ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e

tutto lo staff presente. Il giocatore - informa una nota dell'Inter - sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche. «Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici

danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano», si legge nel comunicato.