Ranking Fifa, l'Italia sale al quarto posto, scavalcata l'Inghilterra. Belgio ancora in testa

Il trionfo di Wembley e poi la finalina di Nations League, ma anche le gare delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, tutto è valso all'Italia di Roberto Mancini per l'avanzata nel ranking Fifa, soprattutto ai danni dell'Inghilterra. Ma andiamo con ordine.

l'Italia sale al quarto posto, scavalcata l'Inghilterra. Belgio ancora in testa

La classifica stilata dal massimo organo del calcio internazionale, che tiene conto di 160 partite giocate, vede la conferma al primo posto del Belgio, il cui trono, però, inizia a vacillare un po' per l'avanzata del Brasile, secondo e lontano "solo" di dodici punti.

E ora veniamo agli azzurri che, dal quinto posto, fanno un piccolo balzetto e sono proprio ai gradini del podio, completato dalla Francia, vincitrice della seconda edizione del nuovo torneo targato Uefa. A farne le spese più di tutti indovinate chi è? E perché proprio l'Inghilterra? Ebbene sì, la nazionale di Gareth Southgate da terza, scende al quinto posto. Male male, insomma. Ma non quanto l'Uruguay, che perde tre posizioni e ora è 15esima.

In cima alla classifica, vale anche la pena menzionare l'avanzata della Spagna (7°, +1) a spese del Portogallo (8°, -1), così come quella della Germania (12°, +2) che supera gli Stati Uniti (13°, =). È più in basso, però, che troviamo i salti più significativi. Così, Marocco (29°, +4), Russia (33°, +4), Egitto (44°, +4), Arabia Saudita (49°, +7) e Sudafrica (66°, +7) salgono in classifica grazie a due vittorie in altrettante partite di qualificazione per Qatar 2022. Tuttavia, altre squadre hanno fatto ancora meglio, come la Nuova Zelanda (111°, +10) e l'Indonesia (165°, +10°) che segnano le maggiori progressioni del mese, davanti alla Repubblica Centrafricana (115°, +9° e alla Cambogia (170°, +8).