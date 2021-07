Italia campione, a Milano una notte di follia in strada: 15 feriti, di cui 3 gravi

Lunedì 12 Luglio 2021, 08:28

Italia campione d'Europa: è stata un'esplosione di gioia certo, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo; si tratta di tre ventenni ricoverati d'urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

