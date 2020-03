Girelli gol all'ultimo respiro: l'Italdonne batte il Portogallo 2-1 e va in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In rimonta, dopo una prestazione non certo delle migliori, l’dibatte ilpadrone di casa e approda alle semifinali di. 2-1 per le azzurre che ribaltano il vantaggio portoghese di, dopo un errore di, grazie alle reti dial 78’ con un preciso colpo di testa e al rigore realizzato daal 94’. Non è stata un’Italia bella. Soprattutto nel primo tempo le azzurre non sono mai riuscite ad alzare il ritmo e sono andate a sbattere contro l’attenta retroguardia delle padrone di casa. È mancata anche la qualità diin mezzo al campo e si è fatta sentire l’assenza disulla trequarti. Meglio comunque nella ripresa dovehanno trovato spesso la superiorità numerica sulla corsia destra. E da lì sono partite le azioni che hanno portato alla rimonta azzurra. Adesso appuntamento a sabato quando affronteremo lache ha battuto ilai calci di rigore.LEGGI ANCHE--> In Arabia Saudita via libera al campionato di calcio femminile Il ct azzurro insiste sul 4-3-1-2: alle spalle della coppiac’è Girelli vista l’assenza di Giugliano. Sorpresa in difesa dove, al rientro, prende il posto di Linari. Dopo un buon avvio l’Italia perde presto le misure. Girelli non trova mai la posizione,ne vede poche e Bonansea, troppo larga, non aiuta Sabatino sulla prima linea. La palla scorre lenta e allora è facile per il Portogallo chiudere gli spazi. E a sorpresa, la squadra dipassa in vantaggio al 34’ con la punizione di Silva che beffa Giuliani. Uscita sbagliata del portiere della Juventus e al riposo le azzurre sono sotto.LEGGI ANCHE--> Bonansea: «Noi meglio in campo che in cucina» A inizio ripresa Salvai lascia spazio a Linari in difesa. Sarà una scelta importante quella della Bertolini visto che proprio la giocatrice dell’troverà il colpo di testa del pareggio. Prima però l’Italia dimostra di aver cambiato marcia. Soprattutto a destra Guagni attacca con maggiore convinzione e Cernoia, che si allarga spesso, trovano lo spazio per arrivare sul fondo. Arrivano da quella parte le occasioni migliori con due traversoni di Guagni che pescano Girelli e Sabatino pronte al colpo di testa, ma la mira è imprecisa. Bertolini inserisce ancheper cercare qualità alle spalle dei due attaccanti. La giocatrice dellaci prova, ma sembra non in serata. Al 78’ arriva comunque il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cernoia. E da quel momento le azzurre ci credono e vogliono ribaltare la situazione evitando i calci di rigore. La svolta arriva a tempo scaduto.pesca Cernoia in mezzo all’area che prima calcia a colpo sicuro e poi si avventa sulla respinta ma è stesa dentro i sedici metri da Marques. Rigore che Girelli con freddezza trasforma. Ed è festa grande per le azzurre.