Italia, irrompe la meglio gioventù: Kean e Raspadori si candidano per il Qatar

Mercoledì 8 Settembre 2021, 22:57

Senza il tridente titolare, Mancini ritrova il successo e i gol. La prima vittoria dell'Italia campione d'Europa, 5-0 contro la Lituania a Reggio Emilia, è firmata da Kean (doppietta) e Raspadori (quasi...due gol anche lui). Indisponibili, Chiesa, Immobile e Insigne, ecco che i due ventunenni spingono la Nazionale verso il mondiale in Qatar. Mai successo, tra l'altro, di veder segnare in azzurro due classe 2000 nella stessa partita. La manita, nella ripresa, la sventola Di Lorenzo: pallonetto nemmeno troppo voluto. Il successo consente all'Italia di allungare (+6) sulla Svizzera che ha pareggiato a Belfast contro l'Irlanda del Nord (0-0).

TURNOVER SALUTARE

Mancini ne cambia 8 dopo il pari di Basilea. Confermati solo Donnarumma, Di Lorenzo e Jorgino da capitano per l'assenza in contemporanea di Chiellini e Bonucci che sono in panchina. Entrano in difesa Acerbi, Bastoni e Biraghi, trovano spazio da mezzali Pessina e Cristante, ma è il tridente nuovo di zecca a fare subito la differenza: show di Bernardeschi, Raspadori e Kean. Divertono il pubblico di Reggio Emilia e accontentano Mancini. Che riscopre l'efficacia della Nazionale, motivata e brillante proprio per l'ingresso delle riserve. Quattro reti in 29 minuti, mai successo nella storia della Nazionale di calare il poker entro la mezz'ora. I ragazzi del 2000 sono ispirati. Segna subito Kean, lo imita Raspadori, ma c'è la deviazione di Utkus. Esulterà ancora. E la rete è finalmente tutta sua: a porta vuota, su respinta difettosa di Lasickas. Splendido il quarto gol: pllaonetto di Bernardschi e sinistro al volo di Kean. Applausi.

SVOLTA MONDIALE

Al Mapei Stadium è per molti la notte degli esami. Acerbi, Bastoni, gli stessi Pessina e Cristante, sono certezze per il ct. E Bernardeschi dimostra ancora una volta di esaltarsi appena indossa la maglia azzurra. Ma il test vero è per i due classe 2000. Raspadori gioca la prima da titolare e sfrutta l'occasione come gli ha chiesto mancini. Kean, dopo aver perso il posto nei 26 dell'Europeo proprio per l'exploit del suo coetaneo, dà spettacolo. Prestazione completa, oltre alla doppietta. Scatti, lanci, rientri, giocate e ricami. I titolari sono avvisati. L'Italia fa quattro gol ai primi quattro tentativi del match. Senza il suo ct Ivanauskas in panchina (positivo al Covid), la Lituania, ancora zero punti nel gruppo C e al 134° posto nel ranking Fifa, è fragile con il suo 4-2-3-1. Anche perché l'Italia torna ad essere spietata. Così il Qatar si riavvicina.