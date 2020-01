«Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora, sono qui per questo»: Ashley Young nuovo acquisto dell'Inter si presenta così ai microfoni di Inter Tv. «È stata una bellissima giornata oggi - racconta - grazie per il benvenuto. È una sensazione fantastica, è come far parte di una famiglia». Young è il terzo inglese a vestire la maglia nerazzurra, tra questi anche Paul Ince. «È stato un giocatore straordinario», conclude l'esterno.





