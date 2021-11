Inter-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il momento magico dell'Inter di Simone Inzaghi potrebbe culminare mercoledì, a San Siro, con il sorpasso dei "cugini" del Milan. Certo, serve una vittoria contro lo Spezia dell'ex Thiago Motta, eroe del triplete nerazzurro, e serve anche che i rossoneri perdano contro il Genoa. E sì, chiaro, poi c'è anche il Napoli di Luciano Spalletti che dovrebbe perdere. Al momento, però, le cose non sembrano interessare gli interisti, che vogliono solo continuare a inanellare prestazioni, gol, il resto verrà da sé. Ecco le probabili formazioni.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 95 A. Bastoni, 33 D'Ambrosio; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 19 Correa, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 32 Nikolaou, 20 A. Bastoni; 8 Kovalenko, 7 Sala, 25 Maggiore; 11 Gyasi, 18 Nzola, 10 Verde. All. Thiago Motta

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida Inter-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.