Inter, Spalletti: «Il Barcellona? Siamo contenti di affrontarlo ora»

Un pomeriggio praticamente perfetto per Luciano Spalletti e la 'sua' Inter. La testa, dopo la vittoria sul Genoa, è però già alla sfida di martedì in Champions League contro il Barcellona. «Siamo contenti di affrontarli ora, abbiamo imparato dalla partita d'andata - le parole dell'allenatore nel post-partita -. Oggi la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, era importante riconfermarsi e portare a casa il risultato, per mantenere il passo delle altre. La cosa che più mi dà soddisfazione è vedere quei 70 mila che erano lì ad applaudirci, soddisfatti della nostra prestazione». Merito anche dei protagonisti inaspettati, come Gagliardini. «Quando si ha un gruppo solido e compatto, il mio lavoro diventa più facile - ha proseguito Spalletti -. Sanno cosa vuol dire essere professionisti, Gagliardini ha sempre tenuto alta l'intensità in allenamento e oggi si è visto. Calciatori così ne abbiamo diversi, Joao Mario è quello più evidente, ma c'è anche Dalbert. Per lui mi fa particolarmente piacere, perché vive la partita sempre con ansia. Lautaro? Ha fatto molto bene, è un guerriero e ha giocato una buonissima partita». Protagonista assoluto della sfida contro il Genoa è stato Joao Mario, con un gol e due assist. «Ho provato a dare un pò del mio, sono riuscito ad aiutare un pò la squadra. Siamo un gruppo più completo, che ha più soluzioni dentro al campo - le sue parole -. Ringrazio i tifosi per la fiducia che mi hanno dato. Oggi era importante vincere: abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento di essere tornato a segnare a San Siro». «È stata una grande prestazione - gli ha fatto eco Gagliardini -. Col Barcellona sarà difficilissima, ma ce la giochiamo».