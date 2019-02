Inter, senti Perisic: «Grazie per le critiche, sono la mia benzina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dall’inizio della sfida tra Inter e Bologna, Perisic tende la mano ai tifosi dell’Inter. Il croato potrebbe tornare titolare, dopo la telenovela dell’ultimo mercato: a un passo dall’Arsenal, l’esterno alla fine è rimasto alla Pinetina. I Gunners, che tanto lo hanno corteggiato, non hanno mai garantito l’obbligo di riscatto. Formula che avrebbe convinto Beppe Marotta. Invece, dopo giorni e giorni di pensieri e tormenti, Perisic è pronto a riprendersi l’Inter. Il pretesto sono gli auguri ricevuti per il compleanno, celebrato ieri. A San Siro sono attesi oltre 50mila tifosi: «Grazie per la lode, ma grazie anche per le critiche. Entrambe le cose sono la mia benzina. Dicono che superando i trent’anni si entri nell’età d’oro. Vi ringrazio per tutti gli auguri di buon compleanno», il suo post su Instagram. Adesso tocca a Luciano Spalletti ridargli la scena nel suo stadio, in una gara delicatissima che arriva dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Al tecnico di Certaldo serve il vero Perisic per la lotta Champions. Altrimenti, saranno dolori.