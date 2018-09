Quagliarella: «Mourinho mi voleva all'Inter»

«José Mourinho, quando giocavo nell'Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all'Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate». Lo ha detto l'attaccamte della Sampdoria, Fabio Quagliarella, il calciatore in attività con il maggior numero di reti in Serie A, nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Dazn. «Ogni partita ha episodi diversi e occasioni diverse, non penso mai a come posso calciare o segnare. 90 minuti sono lunghi, figuriamoci contro squadre come l'Inter». L'attaccante di Castellammare di Stabia sarà uno dei protagonisti di Sampdoria-Inter, in programma sabato 22 settembre alle 20:30 in diretta esclusiva su DAZN. La partita vedrà il debutto sulla piattaforma di un altro grande bomber, Hernan Crespo, che affiancherà Pierluigi Pardo in cabina di commento. © RIPRODUZIONE RISERVATA