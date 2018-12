Bianchi: «Inaccettabili i cori razzisti»

I cori razzisti verso Koulibaly a San Siro? È inaccettabile una cosa del genere. Non vado più a vedere le partite anche per questo, andare allo stadio per vedere il vicino di seggiolino che insulta arbitro e avversari, meglio non andare». Sono le parole dell'ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, che all'Adnkronos è tornato sull'episodio di ieri sera durante Inter-Napoli, match vinto dai nerazzurri per 1-0. «C'è qualcuno che diceva: 'il calcio è l'espressione della società in cui viviamo, e questo dice tuttò -prosegue Bianchi-. È inammissibile che in uno stadio dove dovrebbero andare famiglie e bambini, questo è il mio sogno, ci siano cori di questo genere, e non parliamo solo del colore della pelle. Bisognerebbe anche cominciare in maniera radicale ad insegnare ed educare. La cosa importante è che si ponga rimedio a tutto questo e si faccia qualcosa di serio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA