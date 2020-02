Inter-Ludogorets, i voti dei nerazzurri: Eriksen incide sempre, Lukaku non sbaglia mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADELLI 5.5Sul gol di Cauly non è proprio brillante.RANOCCHIA 6Sfiora il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.GODIN 5.5Pochissime volte si è visto il giocatore dell’Atletico Madrid. Sbaglia sul gol dei bulgari.D’AMBROSIO 6Mai chiamato a fare gli straordinari. Fa il suo anche in fase offensiva.MOSES 5.5Meglio in altre occasioni. Questa volta spinge poco.BARELLA 6Gioca soltanto un tempo, impegnando Iliev prima del raddoppio di Lukaku.BORJA VALERO 6Ogni volta che Antonio Conte decide di affidarsi a lui, lo spagnolo risponde presente.ERIKSEN 7Il danese è spesso nelle azioni più pericolose dell’Inter.BIRAGHI 6Mette in mezzo un pallone deviato da Terziev per l’1-1LUKAKU 7Il suo nome è sempre presente sul tabellino dei marcatori. Pronto per il big match scudetto con la Juventus.SANCHEZ 6.5Come ai tempi del Manchester United, si intende alla perfezione con Lukaku.BROZOVIC 6In campo solo nella ripresa per mettere minuti in vista del match contro la Juventus.ESPOSITO 6Torna in campo dopo l’infortunio. Fa rifiatare LukakuCONTE 6.5Dopo il rinvio del match di campionato con la Sampdoria, a causa dell’emergenza Coronavirus, la sua Inter riparte dalla qualificazione agli ottavi di Europa League.