L'Inter cade a San Siro contro il Sassuolo, Bajrami e Berardi ribaltano il vantaggio di Dumfries

Il Sassuolo, all’improvviso, riequilibra il campionato. Dopo aver travolto la Juventus (4-2), i neroverdi fanno festa a San Siro, battendo 2-1 l’Inter in rimonta, e il Milan ringrazia. I rossoneri agganciano, infatti, i nerazzurri in vetta. Decidono i gol di Bajrami e Berardi: nella ripresa sono loro due a ribaltare la squadra di Simone Inzaghi, che aveva sbloccato la gara poco prima dell’intervallo con un tiro preciso di Dumfries. L’Inter gioca comunque un buon primo tempo, anche se mostra meno rapidità del solito nelle proprie manovre offensive. I nerazzurri ci provano subito con Dumfries e Thuram, ma Consigli fa buona guardia. Il Sassuolo dimostra di non essere al Meazza in gita e si affacciano nella metà campo avversaria con un colpo di testa debole di Erlic e con un contropiede ben sventato da un recupero provvidenziale di Darmian. Quando sembra che le squadre vadano nello spogliatoio sullo 0-0, Dumfries sblocca il risultato con una conclusione dal limite. Nella ripresa, però, la capolista affonda. Il Sassuolo sfiora il pari con un colpo di testa di Erlic, che solo davanti a Sommer manda fuori. Il gol arriva 2’ dopo: passaggio di Berardi, tiro di Bajrami, papera di Sommer, che si fa infilare sul suo palo. Poi ci pensa Berardi con un gol straordinario, che fa arrabbiare Inzaghi. Nel finale ci prova Lautaro Martinez, ma finisce con la festa dei neroverdi. E il Milan ringrazia.