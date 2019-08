Inter-Icardi, che scontro. Ecco le accuse dell'argentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo la tempesta scatenata da Mauro Icardi con la causa all'Inter sono in tanti a ironizzare sul suo presunto amore per il club nerazzurro. In realtà, l'obiettivo dell'argentino è trasferirsi alla Juventus praticamente a costo zero, forzando la mano con il club di viale Liberazione. Inoltre, da qualche ora sui social circolano le pagine della causa intentata da Maurito sulla quale sostiene di allenamenti a parte con i tecnici della Primavera, sessioni tattiche proibite, partitelle 5 contro 5 (dove assieme a Joao Mario, oggi alla Lokomotiv Mosca, veniva usato come sponda), l'esclusione dalla chat della squadra. Senza dimenticare la maglia numero 9 finita sulle spalle di Lukaku, appena approdato a Milano dal Manchester United, la fascia di capitano affidata al braccio di Handanovic il 13 febbraio. Che è poi la vicenda che ha scatenato tutto questo putiferio, una vera e propria telenovela. In quelle pagine, inoltre, Icardi racconta la cronaca dettagliata felle sue giornate alla Pinetina nei tre giorni di vigilia della prima di campionato con il Lecce. Il documento è firmato dall'avvocato molisano Giuseppe Di Carlo, il legale di Maurito. In allegato ci sono anche articoli di giornali, le sue statistiche e i casi analoghi, come quelli di Puggioni al Chievo e Albertazzi al Verona. Entrambi hanno poi ottenuto il reintegro in rosa e il diritto di partecipare a tutte le sedute. Citati anche i testimoni: si tratta di Letterio Pino, procuratore e amico di Wanda e Mauro, e Ulisse Savini, il suo ex procuratore. Oltre che, ovviamente, i compagni di squadra. Ma tutto questo perché? Per svolgere le sedute tecnico-tattiche, per prendere parte alle partitelle infrasettimanali più il 20% dello stipendio come risarcimento del danno arrecato in questi mesi. Ed era amore.