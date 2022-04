Inter-Hellas Verona 1-0, diretta: Barella porta in vantaggio i nerazzurri su assist di Perisic

L'Inter ritrova l'entusiasmo e si rilancia nella corsa scudetto. La vittoria contro la Juventus sembra infatti aver ridato ai nerazzurri quello che la sconfitta nel derby contro il Milan aveva tolto in termini di tranquillità e a livello mentale. E la rincorsa ai cugini rossoneri, a +4 in classifica ma con una partita in più (l' Inter recupererà a fine aprile la sfida contro il Bologna), può così ripartire dalla gara con l'Hellas Verona di sabato a San Siro. Una sfida quantomai delicata per Handanovic e compagni, chiamati a dare conferme di aver superato il momento difficile e di aver ritrovato la fiducia di inizio stagione. L'assenza di Lautaro Martinez in tal senso non aiuterà, ma Correa, già autore di una doppietta decisiva all'andata, proverà a non far rimpiangere troppo il connazionale, out per squalifica. Ma l'attenzione sarà anche alla difesa, considerando che il Verona ha il terzo miglior attacco della Serie A: motivo per cui è fondamentale anche il rientro di Stefan De Vrij al centro della retroguardia. «Adesso mi concentrerò sulla battaglia per lo scudetto con l'Inter», ha detto il difensore olandese dopo aver vinto la causa contro i propri ex agenti davanti al tribunale di Amsterdam, ottenendo un risarcimento pari a una cifra di 4,75 milioni di euro.

Inter-Hellas, le formazioni ufficiali

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 Correa.



In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo, 95 Bastoni.



Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA: 96 Montipò; 16 Casale, 21 Günter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 24 Bessa,10 Caprari; 99 Simeone.



In panchina: 12 Chiesa, 74 Boseggia, 11 Lasagna, 18 Cancellieri, 29 Depaoli, 30 Frabotta, 31 Šutalo, 45 Retsos, 78 Hongla, 88 Praszelik.



Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Rossi - Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi.