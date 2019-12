Inter-Genoa, pagelle: Candreva è ovunque, crolla Romero

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6.5

Per quasi un’ora partecipa da spettatore all’aggancio dell’Inter alla Juventus. Poi, è attento su Sanabria.



SKRINIAR 6

Il Genoa crea pochi pericoli alla difesa nerazzurra.



DE VRIJ 6.5

La solita intelligenza tattica. Lucido quando cerca di avviare l’azione con i suoi lanci lunghi.



BASTONI 6

Il suo è un rientro impetuoso. Non è uno che si tira indietro.



CANDREVA 7.5

Trottola in mezzo al campo come ai vecchi tempi e regala l’assist a Lukaku per il vantaggio. Si ripete con un altro assist per il belga.



VECINO 6

In mediana fa il suo senza patemi.



BORJA VALERO 7

Fino a qualche settimana fa si era visto poco, ma ha aiutato Conte a fronteggiare l’emergenza a centrocampo.



GAGLIARDINI 7

In campo un po’ a sorpresa. Dimostra subito di essere recuperato e segna il raddoppio su suggerimento di Lukaku. Si procura anche il rigore.



BIRAGHI 6.5

Prova subito a mettere qualche pallone interessante in mezzo all’area.



LUKAKU 8

Nonostante non ci sia Lautaro Martinez, il suo fidato compagno di reparto, lotta su ogni pallone. Sblocca il risultato, regala l’assist a Gagliardini, calcia addosso a Radu il possibile 3-0, con generosità lascia il rigore del 3-0 a Esposito e chiude con il 4-0.



ESPOSITO 7

Prospetto interessare sul quale fare affidamento, ma non è più una sorpresa. Sicuro sul rigore del 3-0.



CONTE 7

Aggancia la Juventus in testa e chiude alla grande questo 2019.



RADU 5.5Reattivo sul colpo di testa di Gagliardini, poi viene beffato da una deviazione di Romero sul raddoppio interista.BIRASCHI 5A tratti soffre Biraghi. Avrebbe potuto fare di più.ROMERO 4.5Una gara stregata. Subito in difficoltà e rischia il naufragio a inizio ripresa quando regala a Lukaku la palla del possibile 3-0.CRISCITO 4.5Dalla sua parte Candreva sembra il giocatore di qualche anno fa.GHIGLIONE 5Non crea mai superiorità numerica. Il Genoa soffre sulle corsie esterne.JAGIELLO 5Non dà quell’intensità che gli chiede Thiago Motta.RADOVANOVIC 5Il Genoa sbaglia molto in mezzo al campo in fase di impostazione.CASSATA 5Commette molti errori, poco attento.AGUDELO 4.5Sconquassato dal gioco dell’Inter. Atterra Gagliardini in area per il rigore del 3-0.SANABRIA 6Si sbatte un po’ di più provando a impegnare Handanovic.PINAMONTI 5Sognava un’altra gara contro la sua ex squadra.ROVELLA 5Al suo ingresso non può fare nulla.THIAGO MOTTA 5Ennesima sconfitta con il Genoa, adesso rischia anche lui.