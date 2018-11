'ex centrocampista di West Ham, Chelsea, Liverpool e Aston Villa, Joe Cole ha annunciato il suo addio al calcio professionistico. Il fantasista 37 in carriera ha collezionato 716 presenze e 104 gol con 7 club, per lui anche 56 convocazioni con la Nazionale inglese. Cole ha chiuso la carriera negli Stati Uniti, ai Tampa Bay Rowdies squadra che milita nella United Soccer League. © RIPRODUZIONE RISERVATA