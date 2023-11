Zielinski ha l'angina tonsillare: il centrocampista del Napoli costretto a lasciare il ritiro della Polonia

Subito guai per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Napoli, subentrato dopo l'esonero di Rudi Garcia, deve fare i conti con un infortunio pesante: Piotr Zielinski si è infatti fermato durante il match tra Polonia e Repubblica Ceca e ha lasciato il ritiro della propria Nazionale per tornare a Castel Volturno.

A comunicarlo è stata proprio la Fedezione polacca: «Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere: il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina.

Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Zielinski ha fatto ritorno al club». Il Napoli ha specificato che il giocatore ha una sindrome influenzale e tonsillite, quindi si tratterebbe di angina tonsillare.

Nei prossimi giorni sono previsti i primi esami che faranno capire l'entità del problema e stabiliranno i tempi di recupero. Per il momento però la presenza di Zielinski per la trasferta di Bergamo, in programma sabato 25 novembre, è da considerarsi in dubbio.