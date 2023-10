Infortunio all'arbitro Marchetti durante Roma-Frosinone: a terra in preda ai crampi, Dybala lo aiuta

Scena inusuale all'Olimpico. Mentre la Roma sta conducendo il match contro il Frosinone per 2-0, gara valida per la settima giornata di Serie A, l'arbitro, all'87esimo minuto, ha accusato un problema fisico. Marchetti si è infatti improvvisamente accasciato a terra dolorante in preda ai crampi e ha chiesto aiuto ai giocatori della Roma.

Subito è intervenuto Dybala, due assist per lui questa sera, che ha alzato le gambe al direttore di gara per stirare i muscoli delle gambe, mentre Lukaku e Ndicka, tra gli altri, erano intorno a lui. Dopo qualche secondo è entrato sul terreno di gioco anche lo staff medico della Roma, che ha soccorso Marchetti. L'arbitro è stato comunque in grado di rialzarsi e continuare a dirigere il match dell'Olimpico.