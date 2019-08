Immobile e Pellegrini papà nella stessa clinica: ecco la foto insieme ai loro piccoli

Ultimo aggiornamento: 21:09

Il derby può attendere per Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. Entrambi stanno vivendo i momenti più importanti della loro vita diventando papà. Il centrocampista della Roma ha accolto nella sua vita la piccola Camilla il 15 agosto, mentre l’attaccante della Lazio è diventato padre per la terza volta di Mattia il 17. Entrambe le mogli hanno partorito presso la clinica Mater Dei ed è stato stato proprio Lorenzo a pubblicare sul suo account Instagram una foto assieme all’amico Ciro con in braccio i due neonati: «Best Dad Facce da papà» ha scritto sulla storia. .