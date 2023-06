Il Mondiale lo vince l'Uruguay: decide la rete di Rodriguez al minuto 86. Per gli azzurrini la delusione più grande

Il mondiale Under 20 lo vince l'Uruguay. Con merito anche. Perché nella finale di La Plata la Celeste ha fatto molto meglio dell'Italia. Peccato. La squadra di Broli ha la meglio su quella di Nunziata, finisce 1-0, con la rete decisiva di Luciano Rodriguez al minuto 86. Poteva finire in gloria ed è finita come peggio non poteva. Ma come detto in questa notte argentina, i sudamericani - al terzo tentativo - hanno trionfato. Una partita difficile, troppo, per una squadra come quella azzurra che è andata oltre quelle che erano le aspettative. E finisce tra le lacrime degli azzurri, che però non possono recriminare nulla. Si dice che chi perde esce quasi sempre a testa alta: e la conferma arriva questa sera, visto che comunque in una notte durissima, solamente nel finale e con una rete sugli sviluppi di un corner, la nazionale torna a casa con un secondo posto che rimane storico.

Resta l'amaro in bocca, per quello che s'è visto fino ad oggi più che per stasera: i sudamericani l'hanno messa sui binari migliori, dominando per tutta la partita.

E solamente un super Desplanches, con un paratone nel primo tempo sul colpo di testa di Duarte, ha tenuto a galla una squadra che anche per via di un campo indegno non ha potuto esprimere quel potenziale tecnico che ci ha fatto arrivare fino a qui. Rimane il percorso di un gruppo giovanissimo che ci ha creduto fino alla fine, anche se non ha creato nulla, nemmeno negli undici minuti di recupero. Non c'era la forza per tentare l'impossibile. Peccato davvero. «Bisogna ringraziare questi ragazzi per quello che ci hanno fatto vivere in questo mese. Questa partita non cancella quello che di buono è stato fatto fino a qui. Loro a livello fisico, questa sera, erano meglio di noi». Ha commentato così Nunziata alla fine del match. Un applauso grande se lo merita anche lui.