Cattive acque per il Guidonia. Il Fiano vince 5-2 e sprofonda la formazione della Città dell’Aria al terzultimo posto in classifica. In undici giornate, la squadra di mister Antognetti ha raccolto solo 9 punti. I padroni di casa chiudono il primo tempo sul 4-1: due volte in gol Rulli, una a testa per Giannetti e Pangallozzi. Di Toncelli la rete del Guidonia che, nella ripresa prova ad accendere le speranze degli ospiti siglando il gol del momentaneo 4-2. Ma il gol di Russo, per il Fiano, chiude ogni discorso. E la squadra di Antoniutti porta a casa tre punti preziosi che la rilanciano verso le parti più nobili della classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA