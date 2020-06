Il Chelsea in ginocchio per Floyd, anche Dybala sostiene #BlackLivesMatter

Dopo il Liverpool, anche il Chelsea si schiera nella lotta antirazzisti scatenata dall'uccisione avvenuta a Menneapolis di Floyd da parte di un poliziotto. Il club londimese della Premier League oggi hanno dato il loro sostengo al movimento Black Lives Matter, posando in ginocchio in una foto, durante una sessione di allenamento a Cobham. I blues si sono schierati a bortdo campo in modo da formare una H, che vuole "Humanits" ovvero "umano". Il portiere Kepa ha poi spiegato cpon un twett: "Basta, ne abbiamo abbastanza. Siamo tutti UMANI. Insieme siamo più forti. #BlackLivesMatter".

L'esempio del Chelsea è stato subito seguito anche dal Newcastle, che ha postato a sua volta una foto con i suoi calciator in ginocchio nel erchio di centrocampo. Anche Paulo Dybala e altri calciatori della Juvenus hanno dato sostengo alla campagna, postando sul proprio profilo Instagram una foto completamente nera, accompagnata dagli hastag #BlackLivesMatter e #BlackOutTuesday.

