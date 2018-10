Il Bayern stende l'Aek, il Real vince ma soffre. City travolgente

Ultimo aggiornamento: 23:27

Vince il Real, rallenta il Lione e trionfa il City. Nella terza giornata di Champions League i "blancos" superano non senza problemi il Vitkoria Plzen. Successo convincente per i "citizens" contro lo Shakhtar, mentre il Lione viene bloccata in extremis dall'Hoffenheim. Vittoria nel recuper per l'Ajax con il Benfica.Una gara senso unico. Il City vince in casa dello Shakhtar per 3-0. Dopo 30’ la difesa ucraina cede al sinistro di David Silva. La squadra di Guardiola domina e raddoppia cinque minuti dopo con Laporte, lasciato libero di colpire di testa su calcio d’angolo. Tutto facile per i “citizens” che al 71’ chiudono i conti con Bernardo Silva. Una vittoria schiacciante per gli inglesi che conquistano il primo posto nel girone con sei punti.Pareggio in extremis. Emozioni e gol a Sinsheim. Hoffenheim-Lione finisce 3-3. Francesi avanti al 27’ con Traore, bravo a sfruttare l’incertezza di Vogt. Il vantaggio dura poco. Al 33’ Kramaric fa 1-1 e in avvio di ripresa Demirbay ribalta il punteggio. Il gol è una doccia fredda per i transalpini che non mollano e riorganizzano la manovra: Ndombele pareggia al 58’, mentre Depay dieci minuti più tardi trova il 3-2. Sembra il gol della vittoria, ma al 92’ Joelinton ripristina la parità. Il Lione, superato dal Manchester City, perde il primo posto nel girone a una lunghezza dagli inglesi.Dura appena 11 minuti il Viktoria Plzen al Bernabeu. Benzema con un colpo di testa porta in vantaggio il Real Madrid alla prima occasione. Tutto in discesa per i “blancos” che spesso scoprono il fianco alle fiammate dei cechi. Nel secondo tempo il Real allunga con Marcelo: tocco sotto a tu per tu con Hrska ed è 2-0. Hrosovsky al 79’ riapre il match, ma i “galacticos” non corrono grossi rischi. Il Real vince, ma non convince, e con sei punti ottiene il primo posto del girone a pari merito con la Roma. Lopetegui tira un sospiro di sollievo e, almeno per questa sera, allontana le critiche.All’ultimo respiro. L’Ajax vince contro il Benfica al 92’ grazie al gol di Mazraoui. Il muro difensivo dei lusitani crolla nel recupero dopo aver resistito agli attacchi di Van de Beek e Ziyech. Nel corso del match portoghesi pericolosi con le iniziative di Rafa Silva e Seferovic. Gli olandesi festeggiano per aver raggiunto il Bayern Monaco in testa al girone con sette punti.Un'occasione persa e una vittoria in scioltezza. Il Valencia fatica più del dovuto a Berna contro lo Young Boys, pareggiando 1-1. Tutto facile, invece, per il Bayern Monaco in casa dell'Aek Atene: 0-2 senza eccessivi patemi.Vittoria in trasferta e primo posto in classifica. Il Bayern Monaco trionfa contro l’Aek Atene grazie ai gol di Javi Martinez e Lewandoski. Due reti nel giro di pochi secondi: la prima al 62’, la seconda al 64’. Nulla da fare per i greci, rimasti in partita per oltre un’ora di gioco. I tentativi di Klonaridis e Bakasetas non impensieriscono Neur. La squadra di Kovac guida il girone con sette punti, aspettando Ajax-Benfica. Restano a secco, invece, i gialloneri, fanalino di coda del gruppo con zero punti.Impresa sfiorata. Lo Young Boys pareggia 1-1 contro il Valencia e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria in Champions League. Gli spagnoli, in vantaggio al 26’ con Batshuayi, tengono bene il campo, ma calano nella ripresa. Gli svizzeri ne approfittano e al 56’ trovano il gol su calcio di rigore. Hoarau spiazza Neto, ripristinando la parità. Il pubblico di Berna si infiamma e nel finale solo il palo nega a Sanogo Junior la gioia della rete, che avrebbe potuto sancire un risultato storico. Con un punto a testa il Valencia “consolida” il terzo posto del girone con due lunghezze, mentre lo Young Boys cancella lo zero dalla casella dei punti realizzati. In serata Manchester United-Juventus.