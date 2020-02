Coronavirus, per Inter-Ludogorets San Siro deserto anche in tribuna stampa

Ultimo aggiornamento: 12:51

Non ci sarà nessun giornalista in tribuna stampa o agli allenamenti. Ma non ci sarà nemmeno la conferenza prepartita: l’emergenza Coronavirus, che aveva già costretto Inter-Ludogorets a giocare il ritorno dei sedicesimi di Europa League a porte chiuse a San Siro, ferma anche i media. I giornalisti appunto non potranno neanche seguire la gara dal vivo. In campo saranno ammessi solamente i broadcaster autorizzati alla ripresa delle immagini - con il numero essenziale di cameraman necessari - e i bordocampisti, per le interviste all’intervallo e al triplice fischio. Stop così. Anche i telecronisti commenteranno le immagini dalla redazione davanti alla televisione. Da sottolineare che erano ben 100 i giornalisti bulgari accreditati per l’evento, ma anche loro - come i colleghi italiani - seguiranno il match davanti alla tv. Inoltre, anche dal Ludogorets, nei giorni scorsi, sono emerse preoccupazioni per l’emergenza sanitaria. Oltre ai tifosi (alcuni avevano addirittura chiesto alla squadra di mettersi in quarantena una volta tornati dall’Italia), già il presidente Kiril Domuschiev si era detto «preoccupato per questa spiacevole situazione. Speriamo che tutto vada per il meglio», e il club ha annunciato che lascerà Milano subito dopo il termine della partita per far rientrare a Sofia.