Icardi, la Juventus gioca sempre al ribasso. Cancelo-City, nuovi contatti

Senza fretta e, soprattutto, senza svenarsi. Lanon cambia strategia con. L'attaccante argentino resta uno degli obiettivi diper sostituireMa, forte del sì dell'ex capitano nerazzurro, che tanto piace anche al, il ds bianconerogioca al ribasso con l'entourage del calciatore. Tradotto: l'offerta per lo stipendio al momento non supera i 6 milioni di euro, mentre per il cartellino ne sono stati stanziati 50. L'ad Marotta ne vorrebbe, però, 70: non a caso la stessa cifra pretesa dal Manchester United per liberare Romelu Lukaku.Giornata importante pure sul fronte Cancelo. L'esterno portoghese si conferma uno degli obiettivi del Manchester City, che ha affidato a Giovanni Branchini il compito di chiudere l'affare. Sempre con il noto intermediario la Juventus ha discusso oggi della cessione di Mandzukic: il croato ha ricevuto offerte da Cina e Germania.Sono attese novità pure sul fronte. Raggiunto l'accordo con l'Empoli sulla base di 16 milioni di euro più 1 di bonus, i rossoneri stanno definendo quello con il centrocampista algerino di origini marocchine: sul tavolo un quinquennale da circa 1,4 milioni di euro a stagione.Altri annunci di giornata:è un nuovo calciatore dell; Demiral è ufficialmente della Juve, che per il suo cartellino verserà al Sassuolo 18 milioni in quattro esercizi.