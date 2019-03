Figc, Gravina: «Progetto seconde squadre è partito male»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aperto il convegno sulle Seconde Squadre dell'Allianz Stadium e nel suo discorso introduttivo ha dichiarato che «Il progetto seconde squadre è partito male, come vanto politico di qualcuno che non sapeva di cosa stesse parlando. Non entro nel merito di valutazioni politiche, ma è stata un'azione di forza senza una visione e questo porta a commettere errori - ha proseguito -. Difenderò il progetto seconde squadre in tutte quelle caratteristiche legate alla dignità del progetto stesso: mi aspetto da questa giornata che ci siano indicazioni chiare su quante dovranno essere le società con diritto di partecipare alle seconde squadre e quale sia la mission della Lega Pro. Inserire il progetto con forza, con convinzione per poi difenderlo».





