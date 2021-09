Lazio, primo allenamento e show di Zaccagni. Si rivede Luiz Felipe

Mercoledì 1 Settembre 2021, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 21:55

La Lazio consegna la lista per il campionato, Zaccagni già impressiona Sarri. E si rivede Luiz Felipe. Sono queste le tre principali novità della giornata biancoceleste. L’ex del Verona al primo allenamento con i suoi nuovi compagni si mette subito in evidenza con un gol nella partitella. Dopo il riscaldamento e alcuni esercizi più un leggero lavoro tattico, è partita la partitella in famiglia con il nuovo acquisto a mettersi in evidenza con un tocco abile in area a sbloccare il risultato per i fratinati. La partita va avanti, con Zaccagni che sembra essersi già ambientato, poi alla fine saranno Luis Alberto, con Moro e Romero a firmare il sorpasso e la vittoria. Comunque niente male come primo giorno per il nuovo arrivato. In gruppo anche Luiz Felipe, risparmiato sabato scorso contro lo Spezia per un affaticamento al polpaccio sinistro. Il brasiliano ha smaltito il fastidio e si è allenato senza problemi. L’unico assente Lazzari alle prese con una problema al polpaccio.

LA LISTA

Nessuna sorpresa invece per la lista depositata in Lega per il campionato. Dentro il nuovo arrivato Zaccagni e conferma come difensore centrale a completare il reparto per Denis Vavro. Per Sarri gli atri esterni oltre a Marusic, Hysaj e Lazzari, potranno ricoprire il ruolo sia Patric che Radu.