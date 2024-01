Il Genoa vince in rimonta ed esulta come Sinner: l'abbraccio di Ekuban e Retegui diventa virale

Il Genoa ha vinto in rimonta 2-1 contro il Lecce nella partita di Serie A delle 12.30 al Marassi. Il ribaltamento di fronte è stato completato al 76' con Ekuban che ha segnato al rete del 2-1, che ha permesso ai rossoblù di conquistare tre punti importanti. L'abbraccio del numero 18 con Retegui è diventato l'immagine della vittoria dei liguri che, però, hanno voluto rendere il pomeriggio più memorabile. La partita, infatti, si è conclusa poco dopo Jannik Sinner e per l'immagine vittoria i grifoni hanno deciso di omaggiare proprio l'altoatesino.

Sinner trionfa in Australia, Meloni: «Scritta pagina di storia che ci rende orgogliosi». Malagò: «Nel Pantheon dei miti azzurri»

Ekuban-Retegui come Sinner

Nel corso del primo tempo, Krstovic aveva sbloccato il risultato con un tiro deviato, che ha preso una traiettoria impossibile per Martinez. Al 70' ci aveva pensato Retegui ad accorciare momentaneamente il risultato. La rete di Ekuban, poi ha permesso al Genoa di arrivare alla fine in vantaggio ed esultare al meglio i tre punti. Visto che la vittoria è arrivata poco dopo quella del tennista italiano, sul profilo ufficiale di X del club è apparsa la foto dei due attaccanti che si abbracciano, ma invece che essere sul campo del Marassi sono sdraiati a terra sulla Rod Laver Arena, su cui proprio Sinner ha vinto esultanto sdraiandosi a terra.

Lo scatto è diventato virale causando molto divertimento suoi social, che è continuato anche con un altro post da parte del club che si è complimentato con Jannik per la vittoria dell'Australian Open. Nel post pubblicato, però, in foto non c'è il tennista classe 2001, ma uno dei modelli che hanno preso parte alla presentazione della seconda maglia del Genoa. Il ragazzo in questione somiglia molto a Sinner visto il taglio di capelli di colore rosso che ricordano quelli dell'altoatesino. «Congratulazioni Jannik! Ops, foto sbagliata», questo il testo che ha accompagnato la foto con cui i liguri hanno voluto festeggiare a modo loro il risultato del ventiduenne.

Congratulazioni Jannik! Ops, foto sbagliata 😂 pic.twitter.com/g2rsJ1vgsm — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 28, 2024