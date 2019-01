Genoa, Kouamé: «Piatek? Colpo Milan, segna anche da casa sua»

«Mi spiace, perché Piatek ha fatto più della metà dei gol per noi, però gli auguro di dare il massimo. Secondo me farà grandi cose al Milan, lo spero per lui. Lui vede la porta anche da casa sua, fa tanti gol e la mette dentro». L'attaccante del Genoa Christian Kouamé, a margine della presentazione del 15/o Torneo Amici dei Bambini, benedice l'imminente trasferimento del compagno di reparto Krzysztof Piatek al Milan. Kouamé sul suo futuro invece non si sbilancia, nonostante gli interessi dei principali club italiani: «Io non lo so, vivo giorno per giorno. Oggi sono al Genoa e do il massimo». © RIPRODUZIONE RISERVATA