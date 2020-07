Gattuso: «Nessuno segreto per il Napoli. Alleno giocatori forti»

«Qual è il segreto della cura Gattuso? Nessun segreto, alleno giocatori forti e bisogna ricordarglielo. Dopo la finale di Coppa Italia gli dissi che bisognava pedalare e avere una mentalità vincente». Parola di Gennaro Gattuso dopo la vittoria 2-1 sulla Roma al San Paolo. Che tipo di rapporto si è creato con Insigne? « Lorenzo deve lavorare, deve provare a saltare l'uomo. Ha tecnica, se le gambe lo aiutano può fare sempre la differenza. Vuole giocare sempre, mi guarda storto se lo sostituisco, ma è molto intelligente, quando ci alleniamo capisce tutto al volo». Questa squadra dove può arrivare per il futuro? « Questa squadra deve migliorare di mentalità, in questi anni ha sempre peccato un pò. Il livello mentale è mancato un pò quando c'è da fare il salto del qualità. Non devono pensare che sono già arrivati».

