Milan, Gattuso: «Higuain? La situazione non ci ha aiutato. Oggi tra i peggiori allenamenti della mia gestione»

«Io mi sono comportato da dilettante perché ho perso la testa». Rino Gattuso fa mea culpa per le proteste che alla fine della Supercoppa italiana gli sono costate un turno di squalifica. «Ero arrabbiato nero ma mi sono meritato l'espulsione, dovevo portare rispetto, non dire quello che pensavo - ha chiarito alla vigilia della trasferta con il Genoa -. Contesto solo una cosa: se c'è la Var si usa, e sui fuorigioco si poteva andare a vedere, non costava nulla. Poi ho sbagliato, chiedo scusa per l'atteggiamento a fine gara».

Ultimo aggiornamento: 15:10

«Questa situazione in questo periodo non ci ha aiutato». Alla terza domanda su Gonzalo Higuain, Rino Gattuso ha chiuso così il discorso alla vigilia della sfida del Milan con il Genoa: «La rifinitura è stato uno dei più brutti allenamenti della mia gestione. Le chiacchiere vanno messe da parte, è una squadra preoccupata. Ho parlato con Higuain. Poi parlerà Leonardo. Stiamo aspettando. Per andare alla guerra serve gente pronta a livello fisico e mentale, lui ora non lo è. Piatek? Ora penso alla gara di domani».