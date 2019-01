Milan, Higuain non convocato per la partita contro il Genoa

Sembra sempre più lontano dal Milan il futuro di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, che voci di mercato danno insistentemente in partenza da Milano in direzione Londra, sponda Chelsea, non è stato convocato per la sfida di campionato in programma domani a Marassi contro il Genoa. La lista dei convocati rossoneri diramata dal tecnico Gennaro Gattuso. Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi. Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjout.

© RIPRODUZIONE RISERVATA