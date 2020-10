Francia, minuto di silenzio sui campi per ricordare Samuel Paty

Un minuto di silenzio sarà osservato prima delle partite di Ligue 1 e Ligue 2 francese questo fine settimana in onore dell'insegnante assassinato Samuel Paty. Lo ha annunciato la Lega francese (LFP). Una foto di Paty, un'insegnante di storia e geografia, verrà visualizzata simultaneamente sugli schermi dello stadio mentre i giocatori e gli allenatori indosseranno anche delle fasce nere al braccio. Paty, 47 anni, è stato assassinato venerdì mattina in un sobborgo di Parigi. L'autore, che aveva radici russo-cecene, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia. Paty aveva mostrato caricature controverse del profeta musulmano Maometto, apparse originariamente sulla rivista satirica Charlie Hebdo in una classe in cui parlava della libertà di espressione.

