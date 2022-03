Lazio, prove tattiche anti Roma: tutti a disposizione di Sarri tranne Radu

Niente discorsi individuali per Sarri prima dell’inizio della seduta. Il Comandante ha osservato attentamente i suoi calciatori girando attorno al torello. Sul campo è inutile mettere più pressione di quanta già ce n’è fuori, soprattutto dopo la punzecchiata di Mourinho. Sarri dal canto suo aveva già preparato i suoi calciatori a uno scenario simile, perciò non ci sono state sorprese nel centro sportivo di Formello dove dalle 15 si è ricominciato a preparare il derby.

Lazio, un posto per tre su una fascia della difesa

Torello, attivazione atletica e poi largo alle prove tattiche, oggi incentrate anche sul modulo dell’avversario. Come sempre accade in avvicinamento alla sfida Sarri ha mischiato le carte per non dare troppi riferimenti di formazione, ma il probabile 11 dei biancocelesti difficilmente sarà molto differente rispetto a quanto visto nelle ultime uscite. Tra i pali ci sarà Strakosha, pronto a tagliare il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Lazio tornando titolare nella stracittadina oltre due anni dopo. Davanti a lui i centrali saranno Luiz Felipe e Acerbi - appena convocati da Mancini - mentre il dubbio principale risiede sulle fasce. Marusic sembra sicuro del posto, mentre Lazzari, Patric e Hysaj si batteranno per una chance.

Poche sorprese dalla cintola in su in vista del derby

A centrocampo è tornata l’abbondanza grazie ai rientri di Cataldi e Luis Alberto. Il classe ’94 – tornato ieri da uno stiramento di primo grado al flessore della coscia sinistra – difficilmente impensierirà Leiva per il posto in cabina di regia. Lo spagnolo invece procede spedito verso un’altra maglia da titolare, l’ottava nelle ultime nove gare di campionato. L’altra mezzala sarà Milinkovic. Scelte forzate infine in attacco dove Immobile sarà affiancato da Felipe Anderson e Pedro pronti in caso di evenienza a scambiarsi durante il match. Presente Zaccagni che però domenica non ci sarà per squalifica. Unico assente questo pomeriggio Radu. Alla fine i plantari non hanno aiutato quanto dovuto e il suo rientro slitta sicuramente dopo la sosta con la speranza che non si protragga ulteriormente.