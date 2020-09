Forbes, Messi il giocatore più ricco, ma è testa a testa con Cristiano Ronaldo. Terzo Neymar

Sono i calciatori più forti del mondo e anche il loro portafoglio lo sa. Lionel Messi, attaccante argentino del Barcellona, quest'anno al centro della soap opera estiva di calciomercato, è in assoluto il calciatore più pagato del mondo, secondo la rivista 'Forbes'. Con 126 milioni di dollari di entrate (92 di stipendio e 34 di sponsor e altro), la Pulce batte il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo che, dalla sua, conta su uno stipendio un pò più modesto - sono 70 i milioni di dollari che CR7 incassa dalla Juventus. L'attaccante bianconero, infatti, grazie ai 47 milioni di dollari di 'altro, arriva a 117. Staccato, ma non di moltissimo, l'altro attaccante fenomeno, in forza al Paris Saint-Germain, Neymar, con 96 milioni di dollari (78 di stipendio e 18 di 'altrò). Nella top ten stilata dalla rivista, non c'è nessun italiano, ma solo qualche vecchia conoscenza del nostro campionato - oltre al fenomeno portoghese, ovviamente. Mohammed Salah, stella del Liverpool, con cui ha vinto Champions League e campionato inglese, è quinto alle spalle dell'altro parigino Kylian Mbappé (42 milioni, di cui 28 di stipendio). Con 37 milioni di dollari, 13 di sponsor e 24 di stipendio, l'ex Fiorentina e Roma arriva poco prima di Paul Pogba (34 milioni, di cui 28 di stipendio), corteggiato da sempre dalla Juventus che sogna da sempre un suo ritorno a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA