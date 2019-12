Fantacalcio, i consigli per la 15a giornata: Correa come scommessa, Zaniolo cerca il gol dell'ex

Ultimo aggiornamento: 19:02

Ancora qualche ora e si parte, la 15a giornata di campionato si aprirà stasera a San Siro con Inter-Roma. Consigli e suggerimenti, rischi e scommesse. Vediamo chi mettere e chi evitare nel prossimo turno di Fantacalcio.Stavolta se avete di meglio Acerbi potete farlo riposare, Lazzari giocherà come al solito col motorino, Luis Alberto disegna calcio; Milinkovic potete metterlo, ma non vi aspettate più di un 6/6,5. Lulic e Leiva non portano bonus e possono rimanere fuori. Correa può essere il jolly, Immobile neanche a dirlo. Szczesny gioca contro il capocannoniere del campionato, se avete un portiere con una partita più semplice potete anche lasciarlo fuori. No a de Ligt dopo gli errori col Sassuolo, meglio Bonucci. Ok Pjanic, Bernardeschi non sta vivendo un gran momento.Scontro salvezza nel quale Gabriel può esaltarsi: pensateci: Rispoli e Calderoni meglio dei centrali, centrocampo da evitare in blocco e davanti Pippo Falco può inventarsi qualcosa. Se volete mettere Babacar considerate che dovrebbe partire fuori. Radu sta dimostrando di avere qualità e vuole chiedere la porta, Criscito batte i rigori e va messo, al centro della difesa ci piace più Romero di Biraschi. Schone batte le punizioni e poco altro, Pinamonti cerca i bonus anche in campionato dopo la doppietta in Coppa Italia.Romagna è l’ex di turno ma può soffrire Simeone e Joao Pedro, Toljan in crescita: può essere un’idea di giornata. Traoré dovrebbe partire titolare e ha il vizietto degli inserimenti, meno da bonus Magnanelli e Locatelli. Boga e Caputo in forma super. Questo Cagliari non si ferma più: undici leoni a caccia di bonus. Nainggolan su tutti, in difesa Pellegrini vola sulla fascia e anche Cigarini che può sembrare poco da Fanta è pronto a regalare sorrisi a chi lo schiererà. Ci convincono meno Pisacane e Klavan.Berisha può essere un’idea tenendo conto che un malus può prenderlo, Murgia proverà a inserirsi, Kurtic è il centrocampista che ci ispira di più tra gli uomini di Semplici. Petagna è una buona scelta come terza punta perché batte anche i rigori; Valoti convince poco nonostante giochi sulla trequarti. Cistana può strappare una sufficienza, Tonali è da mettere perché è il suo momento e va bene anche Bisoli se non avete alternative migliori. Romulo ci piace per questa giornata, Donnarumma più di Torregrossa. Balotelli dovrebbe partire fuori.Sirigu spesso si esalta in queste partite, De Silvestri è l’ex di turno e i difensori granata possono essere una buona scelta perché sempre pericolosi sui calci piazzati. Rincon è spesso da cartellino, Baselli meglio di Lukic e l’attacco leggero di Mazzarri (Verdi-Berenguer) lascia qualche dubbio. Senza Belotti in campo, semaforo verde per Dragowski tra i pali; Dalbert e Lirola affronteranno De Silvestri e Ansaldi, Castrovilli schieratelo perché in questo momento può fare di tutto, Badelj si può evitare. Pulgar è una tentazione perché tira i rigori, ma occhio ai cartellini. Vlahovic solo come terza punta.Quagliarella si è sbloccato e potete metterlo con più fiducia per questa giornata, Murru spingerà più di Thorsby e Ramirez sulla fascia si sta ambientando. Sono più a rischio insufficienza Vieira, Ekdal e Jankto. Bruno Alves è il leader della difesa e spesso sale sugli angoli, Gagliolo e Iacoponi giocheranno per il 6. Kucka giocherà nel tridente e può essere la scommessa della vostra fantaformazione, Kulusevski è inamovibile e Sprocati – per quei pochi che ce l’hanno – non è un grande bomber.Fate attenzione ai ballottaggi della gara del Dall’Ara perché è l’ultima di questo turno. Palacio è sempre l’ultimo a mollare, Dzemaili ha già fatto assist contro il Napoli e Orsolini in casa è da schierare perché può essere la carta vincente. Svanberg non è ancora pronto, Tomiyasu può soffrire le sgroppate di Hernandez, che è il più in forma del Milan. Bonaventura ci piace, Suso un po’ meno; Piatek non sta attraversando un buon momento ma se si lascia fuori può diventare un rimpianto. Conti cresce ma non va messo a occhi chiusi, i muscoli di Kessie proveranno a fare la differenza.