FA Cup, United-Wolves al replay. Fuori Brighton e Aston Villa. L'impresa di Pope, bomber del Port Vale

Bene ile il. Replay tra, così come per ile il. Ha regalato emozioni l’Fa Cup, in un pomeriggio che ha visto impegnate 40 squadre di tutte le serie inglesi. E, così come da tradizione, non sono nemmeno mancate le sorprese e delle storie magiche che solamente questa competizione riesce a portare a galla. Partiamo comunque dalla squadra di Guardiola che ha superato 4-1 il Port Vale che, aveva anche trovato il pareggio connel primo tempo. Poi ci ha pensatoa mettere le cose a posto per i Citizens. Curiosa la storia dell’attaccante ospite a segno stasera. A giugno, con un tweet, aveva dichiarato: «Si, gioco in League two, ma se giocassi contro(difensore del City) ogni settimana, farei 40 gol a stagione». Gli sono bastati 35’ per confermare quello che aveva detto. E, Stones era in campo.Supera il turno anche il(2-0) sul Wigan. Mentre l’unica partita della giornata tra squadre di Premier, quella tra Wolves e United è finita 0-0 con il replay che quindi si giocherà all’Old Trafford. Dalla massima serie inglese, vengono eliminate da squadre di categorie inferiori il(0-1) dalloe l’, fatto fuori (2-1) dal. Ok invece. Discorsi a parte meritano le partite tra Rochdale-Newcastle (1-1) e Watford-Tranmere (3-3). Nella prima, con gli ospiti in vantaggio fino al 90’, ha trovato il pari Aaron Wilbraham, 40 anni suonati, il secondo calciatore più vecchio a segnare nella competizione. Così il Rochdale s’è conquistato un replay, meritato, a St James’Park. Clamorosa invece la rimonta del Tranmere (League One) che, sotto di 3 reti nel primo tempo, riesce nella ripresa a riportare la situazione in parità e, dopo l’espulsione dell’ex Juve Pereyra, è andato vicinissimo al colpaccio esterno. Intanto però si giocherà il replay in casa con sicuramente una spinta incredibile da parte del proprio pubblico. Domani si rigioca, in programma altre 11 partite. Ci sarà impegnato ilin casa contro ile ilsul campo del. Spicca, infine, la seconda sfida in pochi giorni tra ildi Klopp e l’di Carlo Ancelotti. Una rivincita immediata per l’allenatore italiano dopo la sconfitta in campionato nel primo turno dell’anno. Ci sarà da divertirsi.