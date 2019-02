Fa Cup, lo United inguaia Sarri: Chelsea sconfitto ed eliminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte fonda in casa Chelsea con Maurizio Sarri sempre più in bilico: i blues escono sconfitti dalla sfida con il Manchester United di Solskjaer e devono salutare la FA Cup. Ai quarti ci vanno i Red Devils che espugnano Stamford Bridge 2-0 grazie alle reti di Herrera e di Paul Pogba - autore anche dell'assist del primo gol - a segno nel primo tempo. Debole la reazione del Chelsea che ad inizio ripresa prova a rendersi pericoloso con Gonzalo Higuain ma la sua conclusione viene deviata. La partita va avanti senza sussulti particolari e lo United inanella un'altra vittoria in trasferta. L'idillio tra Sarri ed il Chelsea accusa un altro duro colpo e la panchina dell'ex allenatore del Napoli scricchiola sempre più. Lontani in campionato dalle posizioni di vertice, l'ultima spiaggia sembra essere la finale di League Cup contro il Manchester City del prossimo 24 febbraio.