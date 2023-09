Atalanta, le avversarie di Europa League: pericolo Sporting Lisbona, poi Sturm Graz e Rakow

L'Atalanta, l'altra italiana impegnata in Europa League, e sempre dalla prima fascia, ha pescato forse la peggiore che poteva dalla seconda. Lo Sporting Lisbona fa paura. Di solito gioca in Champions League la formazione portoghese allenata da Amorim, quest'anno invece è davvero una mina vagante della seconda manifestazione europea. Il 3-4-3 è il sistema di gioco di base, ma è una squadra camaleontica, con lo svedese Gyokeres a guidare il reparto avanzato. Di solito al suo fianco giocano Goncalves e Paulinho, datato sì, visto che è un classe 1992, ma tecnicamente importante.

Ha iniziato bene in campionato anche lo Sturm Graz, l'altra formazione che la vedrà con l'Atalanta: secondo posto in classifica, con 13 punti nelle prime cinque uscite.

La squadra è allenata da Ilzer, che si affida al 4-2-3-1 con sistema tattico. Poi molto spesso si passa al 4-4-1-1, soprattutto e ovviamente in fase di non possesso. Il capoverdiano Teixeira è quell'elemento che fa da collante tra i reparti. Non dovrebbe essere un grande problema per gli uomini del Gasp.

Il Rakow, infine, è la squadra pescata dalla quarta fascia, arrivata dalla Champions League. Nello spareggio per la massima competizion europea i polacchi sono stati eliminati dal Copenaghen. Il tecnico è Szwarga, e manda in campo i suoi uomini con il 4-3-3. Non ci sono elementi così importanti che possono mettere in difficoltà i bergamaschi. Il passaggio del turno la Dea se lo gioca con lo Sporting.