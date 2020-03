© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si naviga a vista. E non potrebbe essere altrimenti. Mentre la maggior parte della serie A questa settimana ha sospeso l’attività sportiva, rimandando ogni valutazione alla prossima, la Roma - che ieri sarebbe dovuta partire per Siviglia e questa sera giocare l’andata degli ottavi di Europa League - si ritrova a Trigoria. Il programma originario, dopo il match in Andalusia, prevedeva sedute di allenamento anche venerdì e sabato per poi effettuare uno stop domenicale. Ora, però, si va avanti giorno per giorno. Anche perché con il rinvio del match europeo e l’incertezza su quanto accadrà a breve (diverse le ipotesi al vaglio: dalla gara unica in campo neutro, slittamento del ritorno all’Olimpico...) non si può fare altrimenti.Quello che appare certo è che vivere nell’incertezza non fa bene alla squadra. E forse può provocare anche un minimo di nervosismo. Singolare in quest’ottica quanto accaduto ieri nella seduta di rifinitura. In un classico esercizio di torello, Cristante - dopo aver subito un tunnel da Spinazzola - ha effettuato un duro (e inatteso) tackle nei confronti del terzino. Il difensore, una volta colpito, si è subito rialzato stizzito e voglioso di un ‘chiarimento’ diretto col compagno. Tempestivi gli interventi di Juan Jesus e Mirante che hanno riportato la calma. L’ex juventino, visibilmente contrariato, ha abbandonato per qualche minuto la seduta. Poco dopo un abbraccio tra i due ha sancito la definitiva riconciliazione.Ma la seduta di ieri ha detto anche qualcosa in più. E come spesso capita ultimamente alla Roma non sono buone notizie. Under e Perotti infatti non si sono allenati con il gruppo. L’argentino per il solito problema al polpaccio con il quale ormai convive dall’inizio della stagione. L’attaccante, che era in predicato di partire titolare con il Siviglia, per un affaticamento al quadricipite. Entrambe le situazioni sono da valutare. Probabilmente già in giornata i due potrebbero sottoporsi ad un’ecografia che normalmente è utilizzata come primo step dallo staff medico per capire se è poi necessaria una risonanza magnetica, da svolgere a Villa Stuart.Intanto con l’annullamento del match di Siviglia, sono state pubblicate sul sito ufficiale del club le modalità di rimborso dei tagliandi. Per tutti i biglietti acquistati su asroma.com «è già stato avviato e l’accredito dell’importo pari al valore dei biglietti avverrà nelle prossime settimane. Molti tifosi pensano di devolvere i propri rimborsi allo Spallanzani. Per gli acquisti invece effettuati presso i punti vendita Roma Store e i Punti vendita Vivaticket, slitta al 6 aprile l’apertura della finestra temporale per richiedere la restituzione dei soldi . Da lunedì 16 marzo sarà possibile richiedere il rimborso per tutti gli acquisti effettuati tramite il Call Center AS Roma. Da segnalare come molti tifosi abbiano deciso di rinunciare al risarcimento e avviare una raccolta fondi per l’Ospedale Spallanzani. Donazione già effettuata nei giorni scorsi da Florenzi.