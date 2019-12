«Il Gent è una buona squadra, è terza in campionato e ha ottenuto il primo posto in un girone difficile con avversarie come Wolfsburg e Saint-Etienne. Abbiamo davanti due gare complicate, che sono sicuro affronteremo con il coraggio e l'ambizione di chi vuole vincere». Sono le parole del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo il sorteggio di Europa League che ha visto la Roma pescare il Gent ai sedicesimi di finale, al sito giallorosso.





